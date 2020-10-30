Житель Днепропетровщины ворвался ночью в дом к женщине, избил и ограбил ее

В Магдалиновском районе Днепропетровской области мужчина проник в дом женщины, после чего жестоко избил ее и украл мобильным телефоном.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Как выяснилось, ночью 28 октября, подозреваемый проник в жилище 51-летней женщины. Потерпевшая проснувшись от шума, включила свет и увидела неизвестного, который набросился на нее. Затем злоумышленник потребовал деньги у хозяйки дома, но увидев мобильный телефон, схватил его и скрылся с места преступления.

Полицейские задержали грабителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказались 21-летний житель Магдалиновского района. Похищенный мобильный телефон изъяли.