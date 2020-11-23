Житель Херсонщины, обвиняемый в убийстве ребенка, пытался в СИЗО покончить с собой, — СМИ

Покончить с собой пытался 21-летний мужчина, который обвинен в убийстве годовалого ребенка своей сожительницы и сейчас в Херсонском СИЗО ждет приговора суда

Об этом сообщает Depo.Херсон со ссылкой на местное издание Херсонцы.

Покончить с собой пытался 21-летний мужчина, который обвинен в убийстве годовалого ребенка своей сожительницы и сейчас в Херсонском СИЗО ждет приговора суда.

Мужчина ударил себя в живот острием черенка ложки, которую он незадолго до того сломал. Увидев это, другие арестованные вызвали охрану, которая отвезла мужчину в больницу.

Врачи сделали вывод, что мужчина не смог повредить себе жизненно важные органы, и после оказания помощи арестованного вернули в СИЗО. Свой поступок он объяснил тем, что впал в отчаяние, когда узнал, что за совершенное им убийство маленького ребенка имеет очень большие шансы попасть за решетку пожизненно.