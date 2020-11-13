Житель Кіровоградщини завдав понад ₴7 мільйонів збитків українським телеканалам

Фігурант створив вебресурс, де на платній основі надавав доступ до перегляду телеканалів без згоди правовласників. Глядацька аудиторія ресурсу становила понад мільйон користувачів на місяць. За порушення авторських прав чоловіку загрожує до шести років ув’язнення.

Співробітники кіберполіції в Кіровоградській області спільно зі слідчими Кропивницького відділу поліції, припинили протиправну діяльність місцевого жителя, який здійснював незаконну ретрансляцію загальнонаціональних телеканалів.

Встановлено, що 37-річний мешканець Кропивницького створив та адміністрував вебсайт, де надавав користувачам доступ до перегляду телеканалів. Підписка на такі послуги коштувала 28 гривень на місяць, однак аудиторія глядачів налічувала понад мільйон осіб.

Незаконна ретрансляція призвела до порушення авторських прав найбільших медіахолдингів України. За попередніми даними, сума завданих збитків складає понад 7 мільйонів гривень.

В офісі та за місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшуки із залученням спецпідрозділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. За результатами вилучено 51 сервер, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, маршрутизатори, жорсткі диски, флеш-накопичувачі та документацію. Вилучені речові докази направлено на проведення експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до шести років. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Кіровоградська місцева прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України