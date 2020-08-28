Житель Кривого Рога брат изрезал стеклом собственную сестру

Полиция охраны Кривого Рога задержали мужчину, который в ходе ссоры с сестрой стеклом нанес ей порезы в области шеи.

Об этом сообщает пресс-служба Управления охраны.

По спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в одном из частных домовладений Центрально-Городского района произошла ссора между братом и сестрой.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что между родней возникла ссора, после чего мужчина, который держал в руках стекло, нанес порезы сестре в области шеи.

Мужчина был задержан и передан следственно-оперативной группе Криворожского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области для дальнейшего рассмотрения дела. // 0564.ua