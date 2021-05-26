Житель Кривого Рога поджег свою беременную девушку

Пострадавшая с сильными ожогами в больнице.

Днем 26 мая в Кривом Роге 17-летний парень поджег свою 21-летнюю сожительницу.

В полиции рассказали, что подозреваемого задержали.

Поджог случился в квартире многоэтажки на улице Соборной. По словам правоохранителей, пара поссорилась, и парень облил свою сожительницу легковоспламеняющимся веществом, после чего поджег и сбежал.

Девушку с телесными повреждениями забрали в больницу.

Чтобы разыскать парня, полиция привлекла дополнительные патрули, перекрыла вокзалы и автовокзалы. У него дома правоохранители нашли оружие.

Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на убийство.

По информации местного издания «Первый городской«, у девушки серьезные ожоги.

«Предварительный диагноз медиков: термический ожог лица, тела, дыхательных путей, туловища и конечностей 2-3 степени, который оценивается в 70% от площади тела. Также указывается, что пострадавшая находилась на 17 неделе беременности. На данный момент ее состояние оценивается как тяжелое, девушка находится в ожоговом отделении второй городской больницы», — пишут журналисты.

УНИАН