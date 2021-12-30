Замах на життя дружини та трьох дітей – жителя Чернівців засуджено до 11 років за ґратами

За публічного обвинувачення Чернівецької окружної прокуратури жителя Чернівців засуджено за замах на вбивство та умисне знищення майна (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 КК України). Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Прокурор довів, що громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався позбавити життя свою дружину та трьох дітей.

Між подружжям виникла суперечка. За матір заступилась донька. На зауваження чоловік не реагував, поводився агресивно. Взяв пляшку з бензином, облив ним кімнату та доньку. Рідина потрапила на гарячу піч, вогонь миттєво перекинувся на 16-річну дівчину. Залишивши в будинку дружину і трьох дітей, чоловік втік з місця скоєння злочину. Дівчина отримала опіки обличчя, шиї та обох кистей.

Чоловік свою вину не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до скоєння злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Чернівецьким районним відділом поліції Головного управління Нацполіції в області.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури