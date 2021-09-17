Житель Одесской области ночью разрисовал отделение полиции нецензурными картинками

Житель села Лиман Белгород-Днестровского района будет привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство после того, как он разрисовал стены отделения полиции краской из баллончика.

Как сообщили в полиции, 22-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, черной краской закрасил надпись «Полиция» и «График приема граждан», а также на боковой стене нарисовал нецензурный рисунок.



Действия правонарушителя квалифицировали по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). // Думская