Житель Подмосковья, зарезавший тетю и троих племянников, может отделаться психушкой

Сайт главка СКР по Московской области сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, который вырезал членов своей семьи, включая трех детей. Доказательства, изобличающие убийцу собраны. Однако отправки в колонию он может избежать.

Трагедия разыгралась в одной из квартир подмосковного города Ликино-Дулево. Подозреваемый зарезал в жилище свою тетю, а потом расправился с тремя ее внуками, своими племянниками. Детям было от двух до восьми лет. Они приехали к бабушке в гости.

Мужчину застали на месте инцидента рядом с телами жертв в неадекватном состоянии. После этого он был помещен в медицинское учреждение и в ходе проведения психолого-психиатрической экспертизы было выяснено, что он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

Сейчас дело в отношении подозреваемого передано в суд, который должен решить вопрос о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре. // МК