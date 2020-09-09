Житель Умани ограбил израильского паломника на тысячу долларов

Полицейские «по горячим следам» задержали жителя Умани, ограбившего паломника из Израиля.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

«В Уманский отдел полиции поступило сообщение от гражданина Израиля о том, что на улице Садовой неизвестный мужчина отобрал у него кошелек, в котором было 1000 долларов и 2600 гривен.

Получив детальное описание грабителя, все экипажи полиции начали обследовать улицы города. Полицейским удалось оперативно обнаружить и задержать лицо, которое узнал пострадавший», — сказано в сообщении.

Грабителем оказался ранее судимый житель города Умань. При осмотре у него обнаружили вещи, которые принадлежат хасиду.

Мужчину задержали, ему собираются сообщить о подозрении по части 1 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. // Голос