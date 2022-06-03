Жительку Вінниці судитимуть за пропаганду «русского мира»

Вінницькою обласною прокуратурою до суду передано обвинувальний акт стосовно 45-річної жительки міста Вінниці, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 КК України (заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування та визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію російської федерації проти України).

Встановлено, що громадянка України з ідеологічних мотивів з метою переконання невизначеного кола осіб у запереченні збройної агресії російської федерації проти України, використовуючи свій мобільний телефон, систематично здійснювала переписку у мобільному месенджері «Whatsapp» із громадянами російської федерації прославляючи осіб, які здійснюють збройну агресію російської федерації проти України.

Відповідно до санкції статті, за вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавленням волі строком до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури