Около двухсот серых журавле в «Аскании-Новой» погибли в результате отравления

В Экоинспекции сообщили, что птицы погибли от отека легких.

Серых журавлей, погибших в заповеднике «Аскания-Нова» на Херсонщине, отравили.

Об этом сообщают в UAnimals со ссылкой на отчет Государственной экологической инспекции.

В Экоинспекции сообщили, что птицы погибли от отека легких.

«При исследовании биологического материала и образцов зерна, которые были отобраны с целью исключения или подтверждения гибели птицы вследствие отравления, было установлено: образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма не идентифицированным веществом антикоагулянтного действия», — сообщили зоозащитники.

Отравление краснокнижных журавлей в «Аскании-Новой»

На Херсонщине полиция расследует факт вымирание краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова». В течение недели там вымерло около 185 серых птиц.

Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая рассказала, что на Херсонщине могут погибнуть все молодые серые журавли.

Биосферный заповедник «Аскания-Нова» имени Ф. Э. Фальц-Фейна — это природоохранное научно-исследовательское учреждение, которое обеспечивает сохранение крупнейшего в Европе участка типчаково-ковыльной степи.

УНИАН