Учасники злочинної організації ошукували громадян ЄС: Нацполіція спільно з чеськими колегами затримали зловмисників

Зловмисники організували фішингові «сall-центри» на території столиці і ошукали десятки іноземців на майже 2 млн чеських крон, що в еквіваленті складає майже 3 млн грн. У результаті проведеної міжнародної спецоперації затримали трьох організаторів та п’ятьох активних учасників.

У межах міжнародного співробітництва кіберполіцейські Києва та Дніпропетровщини, слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури та спільно з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки припинили діяльність злочинної організації. Кропітка робота правоохоронці двох країн дала позитивний результат: спочатку встановили трьох організаторів злочинної «схеми».

Слідство встановило, що спритники залучили до протиправної діяльності понад 40 осіб у різних регіонах України. При цьому кожен із членів організації мав чітко визначений перелік обов’язків. Так звані «кодери», тобто спеціалісти з написання комп’ютерних програм, створили, оновлювали, підтримували та удосконалювали роботу телеграм-ботів та фішингових ресурсів, а також забезпечували анонімність спільників в інтернеті, надавали консультації щодо маскування злочинної діяльності.

Своїх потенційних жертв оператори «сall-центрів» знаходили на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Із ввикористанням методів соціальної інженерії та заздалегідь розробленим «сценаріям спілкування», аферисти переконували своїх співрозмовників перейти за фішинговими посиланнями для оплати товарів чи послуг.

Після того, як люди вводили платіжні дані, інформація ставала відомою фігурантам. Члени угруповання, так звані «вбівери», виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або за допомогою «кодерів» конвертували їх у криптовалюту.

У подальшому організатор займався розподілом привласнених коштів, частину з яких витрачав на забезпечення функціонування «сall-центрів».

Правоохоронці за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення провели 29 обшуків на території Києва, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської, Полтавської та Чернігівської областей. У результаті вилучили майже 60 ноутбуків, комп’ютерну техніку, десятки мобільних телефонів, 75 тис. доларів США, банківські та сім-картки, 6 автомобілів та робочі записи.

Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) і за ч. 4 та 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Трьох організаторів та п’ятьох виконавців затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили їм про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для оголошення підозри іншим учасникам злочинної організації.

Головне управління Національної поліції у місті Києві