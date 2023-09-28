Учасники злочинної організації ошукували громадян ЄС: Нацполіція спільно з чеськими колегами затримали зловмисників

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Зловмисники організували фішингові «сall-центри» на території столиці і ошукали десятки іноземців на майже 2 млн чеських крон, що в еквіваленті складає майже 3 млн грн. У результаті проведеної міжнародної спецоперації затримали трьох організаторів та п’ятьох активних учасників.

У межах міжнародного співробітництва кіберполіцейські Києва та Дніпропетровщини, слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури та спільно з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки припинили діяльність злочинної організації. Кропітка робота правоохоронці двох країн дала позитивний результат: спочатку встановили трьох організаторів злочинної «схеми».

ошукували громадян єс: нацполіція спільно з чеськими правоохоронцями затримала учасників злочинної організації

Слідство встановило, що спритники залучили до протиправної діяльності понад 40 осіб у різних регіонах України. При цьому кожен із членів організації мав чітко визначений перелік обов’язків. Так звані «кодери», тобто спеціалісти з написання комп’ютерних програм, створили, оновлювали, підтримували та удосконалювали роботу телеграм-ботів та фішингових ресурсів, а також забезпечували анонімність спільників в інтернеті, надавали консультації щодо маскування злочинної діяльності.

ошукували громадян єс: нацполіція спільно з чеськими правоохоронцями затримала учасників злочинної організації

Своїх потенційних жертв оператори «сall-центрів» знаходили на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Із ввикористанням методів соціальної інженерії та заздалегідь розробленим «сценаріям спілкування», аферисти переконували своїх співрозмовників перейти за фішинговими посиланнями для оплати товарів чи послуг.

Ошукували громадян ЄС: Нацполіція спільно з чеськими правоохоронцями затримала учасників злочинної організації

Після того, як люди вводили платіжні дані, інформація ставала відомою фігурантам. Члени угруповання, так звані «вбівери», виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або за допомогою «кодерів» конвертували їх у криптовалюту.

У подальшому організатор займався розподілом привласнених коштів, частину з яких витрачав на забезпечення функціонування «сall-центрів».

Правоохоронці за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення провели 29 обшуків на території Києва, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської, Полтавської та Чернігівської областей. У результаті вилучили майже 60 ноутбуків, комп’ютерну техніку, десятки мобільних телефонів, 75 тис. доларів США, банківські та сім-картки, 6 автомобілів та робочі записи.

Слідчі  поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) і за ч. 4 та 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Трьох організаторів та п’ятьох виконавців затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили їм про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для оголошення підозри іншим учасникам злочинної організації.

Головне управління Національної поліції у місті Києві

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