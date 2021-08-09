Жительница Кривого Рога оформила кредиты на десятки случайных людей

Сотрудники полиции изобличили молодую женщину, которая, используя методы социальной инженерии, оформляла онлайн-кредиты на граждан в различных финансовых и микрокредитных организациях. Разоблачить мошенническую схему правоохранителям удалось в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, — сообщает Нацполиция Украины.

Согласно сообщению, 33-летняя жительница Кривого Рога с помощью комплексной социальной инженерии незаконно получала доступы к финансовому мобильному номеру, электронным ящикам и аккаунтов в социальных сетях граждан. В скомпрометированных учетных записях она выискивала необходимую информацию для идентификации лиц и оформления на них онлайн-кредитов, в том числе паспортные и другие данные.

В дальнейшем, подделав паспортные данные и изменив финансовые номера пострадавших на свой, фигурантка получала доступ к онлайн-банкингу граждан. Это позволило ей не только «выводить» кредитные деньги, но и оформлять новые кредиты на потерпевших.

По предварительным данным, злоумышленница обманула около 40 пострадавших на более чем 300 тыс. гривен. В рамках расследования также был установлен один случай, когда фигурантка через подбор пароля получила доступ к электронной почте потерпевшей, где хранились копии документов и личные фото. В дальнейшем с использованием этих данных правонарушительница получила доступ к онлайн-банкингу, далее выдав себя за клиента банка, инициировала передачу данных через BankID и вошла в мобильное приложения «Дія».

В то же время раскрытие указанной мошеннической схемы подтвердило невозможность получения онлайн-кредита с использованием цифровых документов в «Дії» без участия их владельца.

По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, копии поддельных документов и SIM-карты, использовавшиеся в противоправной деятельности.

Фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Чтобы не пострадать от аналогичной схемы мошенничества, киберполиция призывает граждан позаботиться о защите своего финансового номера: запретить отдаленную замену SIM-карты мобильного оператора или перейти на контрактное обслуживание, использовать двухфакторную аутентификацию. Также в полиции напоминают, что не стоит публиковать свой финансовый номер на платформах объявлений и в соцсетях. // ОстроВ