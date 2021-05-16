Жительница Сумщины получила пять лет за распространение порнографии в Интернете

Суд приговорил к пяти годам тюрьмы украинку, которая распространяла через приложение Facebook Messenger изображения, содержащие детскую порнографию.

Об этом сообщает InternetUA.

В декабре 2019 года уроженка села Антоновка Сумской области через мобильное приложение «Messenger» социальной сети Facebook отправила своему знакомому изготовленные ею три изображения обнаженных половых органов малолетней девочки, которые, согласно заключению судебно-искусствоведческой экспертизы, содержат информацию, которая носит порнографический характер, а именно детскую порнографию.

Суд пришел к выводу, что действия подсудимой необходимо квалифицировать по ч. 4 ст. 301 УК Украины, как изготовление изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию, с целью распространения, а также распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию.

27 февраля 2021 года между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о признании виновности.

Согласно указанной сделки женщина безоговорочно признала свою виновность в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 301 УК Украины, в объеме подозрения. Также стороны согласовали наказание за совершенное преступление в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Суд утвердил вышеуказанное соглашение. Также подсудимая должна оплатить в пользу государства расходы на проведение экспертиз в сумме 24793 грн. 47 коп.