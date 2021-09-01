Жителя Білгорода-Дністровського підозрюють у смертельному побитті приятеля

51-річного зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Закривавлене тіло чоловіка без ознак життя виявили на вулиці місцеві мешканці та повідомили до поліції. Правоохоронці встановили, що під час застілля 26-річний потерпілий почав лаяти господаря оселі, а той у відповідь схопив держак для лопати та кілька разів вдарив гостя по голові. Молодик відразу пішов з оселі зловмисника, але додому не повернувся. За висновком судово-медичного експерта, він помер від крововтрати.

«Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі», — повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Чукань.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області