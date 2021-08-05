Жителя Маяківської ОТГ викрили у пограбуванні двох одеситок

30-річний зловмисник серед білого дня зірвав з жінок ланцюжки з кулонами, які потім продав. Загалом 37-ми та 40-річна містянки зазнали понад вісім тисяч гривень збитків.

Обидві події сталися на вулицях Приморського району міста. Поліцейські затримали правопорушника по гарячих слідах – при перевірці з’ясувалося, що він вже був судимий за крадіжку. Зараз фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

«Частину викраденого майна правоохоронці вже повернули одній з власниць, місце знаходження інших прикрас наразі встановлюється. Дії зловмисника кваліфікували за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України, за грабіж йому загрожує від чотирьох до шести років ув’язнення», — розповів начальник відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Вячеслав Барба.

Одеське районне управління поліції № 1