Жителя Одесской области осудили за развращение 4-летнего ребенка

Злоумышленник приговорен к шести годам тюремного заключения.

Житель Березовского района Одесской области за развращение 4-летней девочки внесен в специальных реестр осужденных за педофилию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, Березовская окружная прокуратура поддержала публичное обвинение в суде в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в развращении 4-летней девочки.

Приговором Березовского районного суда злоумышленник признан виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины и приговорен к 6 годам заключения.

Доказано, что в июне 2021 года он заманил девочку в свой дом и совершил развратные действия в отношении нее.

«Стоит отметить, что суд согласился с прокурором, который настаивал на включении информации о растлителе в Единый реестр лиц, осужденных за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка. Судья принял соответствующее решение», — добавили в пресс-службе.

Реестр педофилов в Украине

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, дополняющий Уголовно-исполнительный кодекс статьей «Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего».

Это автоматизированная электронная база данных о лицах, совершивших насилие над детьми. Также в ней содержится информация о тех людях, судимость которых за такие преступления снята или погашена.

В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, виде уголовного наказания, отбытом наказании, а также о нарушении правил административного надзора.

В январе 2021 года президент подписал закон, а в четверг, 16 января, документ вступил в силу.