Жителя Сумщини заґратували на 8 років за вбивство знайомого

Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 36-річного чоловіка, який позбавив життя знайомого.

Подія сталась 28 серпня 2020 року в с. Красне Конотопського району.

Третій день поспіль тривало святкування дня народження одного з місцевих чоловіків. Того дня до нього прийшли в гості двоє його знайомих, між якими після тривалого застілля виникла суперечка. Чоловіки вийшли на вулицю, щоб з’ясувати стосунки. Маючи фізичну перевагу, один із них повалив іншого на землю та почав наносити удари кулаком в обличчя. Господар будинку намагався їх розмирити, проте обвинувачений встиг ще декілька разів ударити потерпілого ногою. Через два дні від отриманих травм 50-річний чоловік помер.

За вироком суду від 18 травня 2021 року обвинуваченого визнано винним за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі. // 0542.ua