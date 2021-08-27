Жителю Львівщини загрожує покарання через підробку довідки про вакцинацію від COVID-19

За скоєне підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до двох років.



Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 47-річний мешканець Яворівського району знайшов у мережі Інтернет бланк свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, у якому були проставлені реквізити та печатки медичного закладу та лікаря. Зловмисник вніс у документ свої паспортні дані та таким способом підробив свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, що звільняє від обов’язку відбувати самоізоляцію на території України.

У середині серпня чоловік пред’явив цей самостійно виготовлений документ інспектору прикордонного контролю на пункті пропуску через державний кордон України з Республікою Польща.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – обмеження волі на строк до двох років. // Діло