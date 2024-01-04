Житель Болградщини вирішив конфлікт зі сватом за допомогою ножа

Правопорушника взяли під варту. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Подія сталася ввечері за місцем мешкання зловмисника, в одному із сіл Болградської громади. Поліцейські встановили, що чоловік з дружиною вживали алкогольні напої і почали сваритися. Онуки, які перебували у подружжя в гостях, зателефонували другому своєму дідусю і розказали про домашній конфлікт. Той, теж перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов вгамовувати сватів, і між чоловіками зав’язалась бійка. В ході сутички господар будинку схопив кухонний ніж і наніс гостю два удари в живіт та один у груди.

Потерпілий вибіг на вулицю, де його, закривавленого, побачив сусід і на власному автомобілі відвіз до лікарні.

З місця події поліцейські вилучили речові докази та скерували їх на експертизу. А правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме у замаху на вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. За клопотанням поліцейських, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – прокоментував заступник начальника слідчого відділу територіального підрозділу поліції Микола Стойнов.

Болградський районний відділ поліції