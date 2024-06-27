Житель Черкаського району ошукав однокласницю та її батька майже на ₴75 тис.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру 40-річному жителю Черкаського району за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем, крадіжки та шахрайства (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 361, КК України).

За даними слідства, чоловік увійшовши в довіру до потерпілої, отримав необхідні відомості для доступу до програми дистанційного банківського обслуговування та за допомогою онлайн-банкінгу зі свого смартфону, заволодів коштами, які в подальшому зняв у вигляді готівки з банкоматів.

Аналогічним чином зловмисник також заволодів грошима з банківської картки батька потерпілої жінки.

Загалом протиправними діями правопорушника завдано матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму близько 75 тис. грн.

Під час проведення санкціонованого обшуку вилучено речові докази, які підтверджують причетність підозрюваного до вчиненого правопорушення.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчими Черкаського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 185 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури