Житель Одещини намагався переправити трьох ухилянтів до Придністров’я

30-річний мешканець села Градениці, що на Одещині, намагався переправити трьох втікачів до невизнаної ПМР.

Шлях обрав через Кучурганський лиман та добре підготувався: закупив гумові рибальські чоботи-заброди, надувний матрац та протимоскітні засоби.

В автівці ділка оперативники Ізмаїльського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів також знайшли 13,5 тис. доларів США.

Організатора оборудки та його «клієнтів» затримано.

Державна прикордонна служба України