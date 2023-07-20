Житель Одещини намагався переправити трьох ухилянтів до Придністров’я
30-річний мешканець села Градениці, що на Одещині, намагався переправити трьох втікачів до невизнаної ПМР.
Шлях обрав через Кучурганський лиман та добре підготувався: закупив гумові рибальські чоботи-заброди, надувний матрац та протимоскітні засоби.
В автівці ділка оперативники Ізмаїльського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів також знайшли 13,5 тис. доларів США.
Організатора оборудки та його «клієнтів» затримано.
Державна прикордонна служба УкраїниTweet