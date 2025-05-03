Житель Одещини тяжко травмував односельця пострілом із пневматичної гвинтівки

Подія сталася на Великдень в одному з населених пунктів Любашівської селищної громади. Правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення.

Медики сповістили поліцейських про госпіталізацію 23-річного чоловіка з кульовим проникаючим пораненням лицьової частини черепа. Виїхавши на місце, слідчо-оперативна група встановила, що постраждалого біля домоволодіння товариша поранив 33-річний односелець пострілом із пневматичної рушниці. Після скоєного правопорушник утік.

Правоохоронці оперативно розшукали і затримали його у процесуальному порядку. Громадянин пояснив, що має неприязні стосунки з потерпілим, тож, їхавши з товаришами в автомобілі та побачивши його, вирішив налякати пострілом із пневматичної зброї, яка у нього була з собою. Поліцейські вилучили її і скерували на експертне дослідження.

Постраждалому в Одеській обласній клінічній лікарні була зроблена операція з видалення кульки з очного яблука. Він продовжує лікування.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури.

Подільське районне управління поліції Одещини