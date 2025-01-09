Житель Вараша купив BMW за фальшиві долари, а продав за справжні

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вараша. Йому інкримінують придбання, зберігання і збут підробленої іноземної валюти та незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 289, ч.1 ст. 209 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2023 року на той час 24-річний чоловік незаконно придбав, зберігав та передав своєму спільнику 1550 доларів США підробленими 50-доларовими банкнотами.

За ці «гроші» спільник купив у жителя Сарненщини автомобіль BMW, який передав обвинуваченому. Зловмисник кілька днів покористувався автівкою і продав її за 600 доларів США. Ці гроші він обміняв на гривні, які витратив на власний розсуд, легалізувавши незаконний прибуток.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НПУ.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Напарника зловмисника засудили ще торік. Вироком суду йому призначили 5 років та 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури