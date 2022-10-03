Жителька Куп’янська збирала податки для окупантів

ДБР продовжує виявляти зрадників та колаборантів з-поміж колишніх посадовців та чиновників, які з початку збройної агресії РФ перейшли до лав ворога та сприяли тимчасовій окупації деяких територій України.

Працівники ДБР затримали головного державного інспектора Куп’янського відділу ГУ ДПС у Харківській області, яка під час тимчасової окупації міста почала працювати у псевдо податковому органі загарбників.

Жінка допомагала окупантам збирати данину з місцевого населення, яку окупанти називали «податками». Саме за її допомоги загарбники ставили на свій облік місцевих підприємців і змушували сплачувати гроші за дозволи на ведення підприємницької діяльності.

Після звільнення Куп’янська жінка втекла до батьків у місто Чугуїв, де її затримали працівники ДБР.

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Інспектору повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

ДБР