Жителька Одещини утримувала малолітню дитину в багажнику автомобіля

Жінка звинуватила 12-річного хлопця, з яким живе на одній вулиці, у викраденні кавунів з її баштана.

Подія, про яку поліцейським повідомив староста села, сталася учора, 14 серпня, близько сьомої години вечора в одному з населених пунктів Балтської територіальної громади. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, що прибула за викликом, встановила: 58-річна місцева жителька, підійшла до хлопця, коли той грався на вулиці, і звинуватила його у крадіжці кавунів з поля, засадженого нею за селом. Коли підліток заперечив, жінка почала погрожувати йому словесно, а потім силою заштовхала в багажний відсік свого легковика і повезла вулицею, утримуючи хлопця певний час.

«Слід зазначити, що ані до батьків дитини, ані до поліції за фактом крадіжки громадянка не зверталася. Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі чи викрадення малолітньої дитини. Поліцейські встановлюють і допитують свідків, проводять інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та притягнення винної особи до відповідальності», – прокоментував тимчасово виконувач обов’язків начальника Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Згідно із санкцією частини 2 статті 146 Кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі малолітньої дитини карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Одеської області