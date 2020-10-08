Підтверджено вирок учасникам НЗФ РФ на Луганщині, які викрадали людей і змушували будувати захисні споруди 

За участі прокурорів Луганської обласної прокуратури Луганським апеляційним судом залишено без змін вирок Лисичанського міськсуду, яким за результатом спеціального судового провадження чотирьох учасників злочинного угруповання визнано винними у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, участі у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях, незаконному поводженні зі зброєю, веденні агресивної війни, порушенні законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Організатора засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі, а інших учасників – до 10 років ув’язнення.

Прокурори довели, що засуджені, перебуваючи у складі не передбаченого законом збройного формування «Козацька Національна гвардія Всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова», упродовж травня-липня 2014 року з погрозами застосування вогнепальної зброї та фізичного насильства викрали шістьох мешканців на той час окупованого міста Лисичанська.

Вказані особи, відомі як «група Телєгіна», насильно утримували викрадених громадян, примушували їх копати окопи та траншеї, будувати

бліндажі, складати захисні барикади, вирішуючи таким чином стратегічні та тактичні завдання окупаційного війська. Своїми протиправними діями засуджені порушили ст. 52 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року. Укріплення зводилися в напрямку міста Сєвєродонецька впритул до Пролетарського мосту через річку Сіверський Донець.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області,

оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

На даний час засуджені переховуються від органів слідства та суду.

Вирок набув законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури