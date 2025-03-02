Жителька Одеського району відповідатиме за жорстке поводження з собакою

Окрім побитого пса, на утриманні жінки було загалом близько 70 собак та котів. Наразі вони у зоозахисників. Правопорушниці загрожує чималий штраф із конфіскацією тварин.

Вчора, 1 березня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому невідома громадянка на території приватного домоволодіння б’є собаку. Встановивши, що це 52-річна жителька одного з сіл Вигодянської ОТГ, поліцейський офіцер громади Одеського районного управління поліції № 2 здійснив виїзд до її місця мешкання.

На території приватного домоволодіння громадянки правоохоронець з’ясував, що вона тримає вдома близько 70 собак та котів, які перебували в занедбаному стані. Пояснити свою поведінку відносно тварини жінка не змогла.

Наразі відносно неї поліцейський склав адміністративні матеріали за ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою кваліфікується жорстоке поводження з тваринами. Матеріали будуть скеровані до суду. Жінці загрожує покарання у вигляді штрафу з конфіскацією тварин.

Собак та котів передано до однієї із громадських організацій охорони та захисту тварин для проведення ветеринарного огляду та тимчасового утримання.

Одеське районне управління поліції № 2