Жительку Миколаївщини за замах на вбивство співмешканця взято під варту

За процесуального керівництва Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури 46-річній жінці повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство свого співмешканця (ч. 3 ст. 15, ч.1 ст.115 КК України). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, жителька Миколаївського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті побутового конфлікту, дочекавшись коли співмешканець засне почала наносити йому удари ножем в область голови, тулубу та кінцівок.

Її злочинні дії припинив свідок, який також тимчасового проживав в будинку потерпілого та почув його крик.

Досудове розслідування здійснюється СВ ВП № 6 Миколаївського ВП ГУНП в Миколаївській області.

За скоєне жінці загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура