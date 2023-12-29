Вербування неповнолітньої для сексуальної експлуатації, сутенерство та розповсюдження порноконтенту за її участі – судитимуть жителя Буковини

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно раніше судимого за злочини проти статевої недоторканності 24-річного жителя Чернівецького району за фактами вербування неповнолітньої з метою отримання згоди на її сексуальну експлуатацію, сутенерство та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру за її участі (ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 303, ч. ч. 2, 3 ст. 301 КК України).

За даними слідства, у 2020 році обвинувачений через соціальну мережу завербував 16-річну дівчину до надання сексуальних послуг чоловікам за гроші. У цій же соцмережі чоловік створив акаунт, у якому особисто публікував рекламні оголошення щодо надання неповнолітньою сексуальних послуг, підшукував «клієнтів», особисто призначав час і місце зустрічі та отримував розрахунок.

Крім того, він знімав за участі потерпілої відеоконтент порнографічного характеру, який за гроші транслював у спеціально створеному Telegram-каналі.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу відділу міграційної поліції.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура