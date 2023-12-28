Жительку Одеського району судитимуть за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму сусідові

За скоєне жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталася у жовтні за місцем мешкання правопорушниці, в одному із сіл Вигодянської сільської громади.

Поліцейським повідомили лікарі, що госпіталізували чоловіка з двома проникаючими колото-різаними пораненнями живота з множинними наскрізними ушкодженнями тонкого кишківника. Такі тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких, що було підтверджено висновком експерта.

Встановлюючи обставини, за яких громадянин отримав дані тілесні ушкодження, правоохоронці з’ясували наступне. Він був у гостях у сусідів, де розпивав з подружньою парою алкогольні напої. Коли господар пішов спати, господиня з сусідом продовжили посиденьки і в ході розмови згадали старі образи один на одного. Почався конфлікт, під час якого чоловік почав розмахувати дерев’яною палицею, а жінка взяла кухонний ніж та нанесла декілька ударів гостю у живіт.

Отримавши ножові поранення, постраждалий пішов додому, а наступного дня звернувся до медичного закладу, пояснюючи, що у стані алкогольного сп’яніння не відчував сильного болю.

З місця події поліцейські вилучили ніж, яким зловмисниця спричинила тілесні ушкодження сусідові, що згодом було підтверджено експертним висновком, а її саму затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згодом суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«Зібравши достатньо доказів у справі, слідчі під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури висунули фігурантці обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України правоохоронці скерували до суду. За скоєне правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», – зазначила слідча слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Валентина Костова.

Одеське районне управління поліції № 2