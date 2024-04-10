Жителя Березівського району Одещини засуджено за жорстоке поводження із собакою, яке призвело до загибелі тварини

За скоєне суд засудив чоловіка до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки.

Нагадаємо, подія сталася у жовтні минулого року в одному із населених пунктів Великобуялицької ОТГ. До поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що її знайомий підійшов до дітей, які гралися зі своїм маленьким домашнім улюбленцем на вулиці, і став дражнити собаку, через що той почав поводитися агресивно. Зловмисник схопив пса за задні лапи та тричі вдарив головою об дерево і вже неживого кинув у канаву.

Тіло собаки поліцейські скерували на судово-медичну експертизу. За висновком експерта, до смерті тварини призвели спричинені їй тілесні ушкодження.

Чоловік місце скоєння правопорушення покинув. Поліцейські встановили його особу та місцезнаходження в ході досудового розслідування. Свою провину він визнав.

Зібравши в ході слідства достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у жорстокому поводженні з твариною, що належить до хребетних, вчиненому у присутності малолітніх. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 299 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Розглянувши матеріали та дослідивши докази, надані поліцейськими, суд визнав підсудного винним і призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Упродовж іспитового терміну чоловік повинен періодично з’являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, погоджувати виїзд за межі України. У разі порушення покладених на нього обов’язків або скоєння нових правопорушень, засудженого може бути поміщено за ґрати на визначений судом термін.

Березівський районний відділ поліції Одеської області