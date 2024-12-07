Жителя Ізмаїльського району викрили у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень товаришу

Зловмисник нещадно побив знайомого, за що на 10 років може потрапити за ґрати. Слідчі затримали фігуранта та повідомили йому про підозру.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарні від тілесних ушкоджень помер 62-річний житель одного з сіл Ренійської громади. Перед смертю пацієнт запевнив, що тілесні ушкодження отримав вдома з власної необережності, але ці покази викликали сумніви у слідчих.

Вжитими заходами поліцейські того ж дня встановили, що літній чоловік тимчасово проживав у 60-річного знайомого, який і причетний до його загибелі. Останній у нетверезому стані побив товариша руками, ногами та палицею, коли той відмовився йти в сарай по дрова та топити піч. Потерпілий сам звернувся в лікарню, але лише через три дні, коли стало зовсім зле.

Попередньо, смерть чоловіка настала внаслідок сукупності отриманих тілесних ушкоджень: перелому кісток черепа, ребер та стегна. Точну причину смерті встановлять судово-медичні експерти.

У домоволодінні фігуранта правоохоронці провели обшук і вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази, які скерували на експертизу. Чоловік у скоєному зізнався, слідчі затримали його в процесуальному порядку.

Як повідомив т.в.о. начальника відділення № 2 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Андрій Троскотт, за наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини