На Сумщині директора школи викрили у розтраті та незаконному заволодінні бюджетними коштами

Слідчими відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції за процесуального керівництва прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора місцевої школи за фактом заволодіння та розтрати бюджетних коштів шляхом підробки документів (ч. 2 та ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрювана працевлаштувала в навчальний заклад двох осіб, які фактично на роботу не виходили та жодних робіт відповідно до своєї посадової інструкції не виконували.

При цьому директор школи щомісячно затверджувала власним підписом та завіряла печаткою табелі обліку робочого часу, в яких містились неправдиві дані щодо кількості відпрацьованих фіктивними працівниками годин. На підставі зазначених офіційних документів непрацюючим працівникам нараховувалась заробітна плата та інші виплати, які директор школи використовувала на власні потреби.

Загалом один із фіктивних працівників нібито працював у школі більше 7 років. За цей час він встиг побувати на посадах техпрацівника, прибиральника та лаборанта. Ще одній працівниці неправомірно нараховувалась заробітна плата за посади лаборантки та прибиральниці, які вона нібито обіймала пів року.

Усього директор школи розтратила та заволоділа бюджетними коштами в розмірі 235 тисяч гривень.

Відділ комунікації поліції Сумської області