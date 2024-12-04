Жителя Малина, який смертельно «помстився» за сестру, засуджено до 8 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурора Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинених групою осіб, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі та відшкодування матері потерпілого 400 тис грн моральної шкоди.

Прокурори довели, що 22-річний житель м. Малина спільно з приятелем (матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження у зв’язку з призовом до ЗСУ) завдали смертельних побоїв своєму знайомому.

Подія відбувалася у вересні 2021 року. Спершу приятелі звечора аж до ранку вживали спиртні напої у мікрорайоні Малина біля магазину .

Коли вже було випито значну кількість алкоголю, між ними виникла суперечка, під час якої потерпілий зневажливо висловився про сестру засудженого.

Розлютившись від почутого, той накинувся на потерпілого з кулаками. Йому на допомогу прийшов й інший приятель. Заподіявши чоловіку численних ударів по голові та тулубу, покинули його біля сміттєвих контейнерів, а самі залишили місце злочину.

Побитого і непритомного потерпілого вранці виявила місцева жителька та викликала невідкладну медичну допомогу. Однак доставлений до лікарні чоловік від отриманих побоїв помер наступного дня.

Крім цього, після смертельного побиття приятеля нападник скоїв й інші злочини – грабіж та побиття, за що вже одержав вирок – 4 роки позбавлення волі та відбуває покарання.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури