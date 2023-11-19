Жителя Мукачева засудили до 10 років за ґратами за замах на вбивство двох осіб

За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури мешканця Мукачева засуджено до 10 років ув’язнення за скоєння замаху на умисне вбивство двох осіб і незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

У судовому засіданні прокурор довів, що закарпатець у листопаді 2021 року намагався вбити двох чоловіків в одному з розважальних закладів Мукачева. Між ними зав’язався конфлікт, у ході якого чоловік дістав пістолет і здійснив кілька пострілів у бік потерпілих. Вони одержали вогнепальні поранення різної тяжкості, але завдяки своєчасно наданій медичній допомозі їх життя вдалося врятувати.

Того ж дня вдома в обвинуваченого правоохоронці під час обшуку знайшли та вилучили майже дві сотні бойових патронів. Чоловік не мав передбаченого законодавством дозволу ні на боєприпаси, ні на пістолет.

За рішенням суду він перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури