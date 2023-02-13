Жителя Нововолинська учетверте судитимуть за наркозлочини

Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту й збуту психотропних речовин, у тому числі у місці, призначеному для проведення навчальних заходів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Упродовж жовтня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту тричі до цього судимим за наркозлочини чоловіком амфетаміну.

При цьому, збував він психотропи і на подвір’ї однієї зі шкіл у Нововолинську.

Обвинувачений перебуває під вартою і його подальшу долю вирішуватиме суд.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури