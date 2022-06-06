Поліція Київщини виявила тіло ще одного розстріляного окупантами мирного жителя
Днями у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії російської федерації, знайшли тіло чоловіка. За попереднім даними цивільного жителя агресори застрелили з вогнепальної зброї в голову.
«Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого» — відзначив Андрій Нєбитов.
Поліцейські Бучанського районного управління поліції, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.Tweet