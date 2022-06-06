Поліція Київщини виявила тіло ще одного розстріляного окупантами мирного жителя

Днями у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії російської федерації, знайшли тіло чоловіка. За попереднім даними цивільного жителя агресори застрелили з вогнепальної зброї в голову.

«Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого» — відзначив Андрій Нєбитов.

Поліцейські Бучанського районного управління поліції, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.

Поліція Київської області