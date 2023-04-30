Жителя Роздільнянщини підозрюють у замаху на вбивство племінника

Зловмисник був невдоволений автомобілем, який придбав у потерпілого, і вдарив його ножем у шию. 36-річний постраждалий знаходиться у лікарні у важкому стані. 38-річного правопорушника правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Подія сталася у селі Василівка, де проживають обидва чоловіки. У ніч з 26 на 27 квітня вони разом вживали алкогольні напої, а наступного дня пішли до магазину і там посварилися з приводу автомобіля, який дядько придбав у племінника. У розпалі конфлікту дядько дістав з кишені ніж, вдарив ним племінника у шию і пішов геть. Очевидці викликали потерпілому «швидку», а лікарі повідомили про подію в поліцію.

Пораненого чоловіка медики ушпиталили, йому діагностували колото-різану рану під нижньощелепною ділянкою, він втратив багато крові і знаходиться у важкому стані.

Зловмисника, який почав переховуватися, поліцейські розшукали того ж дня. Ніж, який він також сховав, правоохоронці вилучили і разом з іншими речовими доказами скерували на експертизу.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраної доказової бази слідчі поліції під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у замаху на вбивство, що передбачено частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Наразі слідчі клопочуть щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області