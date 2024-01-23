Жителя Сумщини засуджено до 15 років ув’язнення за систематичне ґвалтування падчерки

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Охтирської окружної прокуратури та Сумської обласної прокуратури 36-річного чоловіка визнано винним у систематичному ґвалтуванні падчерки (ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України). За вироком суду 22 січня 2024 року його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений близько 9 років проживав разом із жінкою та її малолітньою донькою в одному з населених пунктів Охтирського району Сумської області.

У листопаді 2022 року чоловік зґвалтував дитину. З того часу він неодноразово вчиняв стосовно 12-річної дівчини факти сексуального насильства. Лише через деякий час дівчина наважилась розповісти матері, яка звернулась до правоохоронців.

У суді обвинувачений провину свою не визнав, факт галтування падчерки заперечував. На вирок суду він чекав за гратами.

Досудове розслідування – Охтирський районний відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура