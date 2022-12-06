Жителя Ужгородщини судитимуть за вбивство родича бензопилою

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя с. Барвінок за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 України), що сталося влітку цього року.

Чоловіки були родичами та мешкали за однією адресою. Ввечері 7 червня між ними трапився конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений наніс своєму дядьку тілесні ушкодження бензопилою в область шиї та обличчя. Чоловік загинув на місці інциденту, його тіло виявили на подвір’ї біля будинку.

Обвинувальний акт скеровано до Ужгородського міськрайонного суду для подальшого розгляду. Фігурант наразі знаходиться під вартою без права внесення застави. Якщо вину буде доведено, йому може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури