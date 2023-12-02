Жителю Могилів-Подільського повідомили про підозру у вчиненні низки шахрайств

25-річний зловмисник створив фейковий сайт з продажу алкогольних напоїв відомих брендів та за “вигідними” цінами продавав товар, якого не мав у наявності. Отримавши передоплату від клієнтів, чоловік одразу зникав.

Наразі відомо, що від дій фігуранта постраждали п’ятеро громадян. Причетність чоловіка до інших аналогічних злочинів та остаточна кількість потерпілих встановлюються.

30 листопада за процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні п’яти таких епізодів шахрайських дій (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області