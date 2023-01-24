Житомирські правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального наркокартелю

Придбання, перевезення і збут особливо небезпечних наркотичних засобів оптовими партіями у кілька областей України – за такою схемою діяло злочинне угруповання.

Викрили його слідчі Слідчого управління ГУНП Житомирщини спільно зі співробітниками УСБУ в області. Всі заходи із документування злочинної діяльності наркокартелю та затримання фігурантів відбувались у рамках кримінального провадження за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Так, за зібраними матеріалами, до складу злочинного угруповання входили, попередньо, близько 10 осіб. Усі вони жителі різних регіонів України – Черкаського, Київського та Житомирського, віком від 22 до 55 років.

19 січня між селами у Станишівській громаді поліцейські та оперативники УСБУ зупинили автомобіль «Форд». Керманич, 32-річний житомирянин, перевозив в автівці чергову оптову партію метадону. Попередньо відомо, що наркотовар уроздріб він мав розповсюдити для подальшого збуту через закладчиків.

Загалом з автомобіля вилучено понад 150 полімерних пакунків з особливо небезпечним наркотиком.

Цього ж дня правоохоронці провели близько десятка одночасних обшуків в осіб, причетних до діяльності наркокартелю, на території Житомирської, Київської та Черкаської областей. У результаті вилучили низку речових доказів, серед яких наркотичні речовини рослинного і синтетичного походження, грошові кошти, засоби зв’язку тощо. Усе направлене на експертне дослідження.

За цінами «чорного ринку» загальна вартість вилучених наркотиків сягає близько 100 тисяч гривень.

Цього ж дня правоохоронці затримали 32-річного житомирянина, який перевозив метадон, і 55-річну жительку Черкащини. Їм та ще двом фігурантам – житомирянам, віком 31 та 33 років – повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Двом підозрюваним уже обрано тримання під вартою із можливістю внесення застави 99 та 214 тисяч гривень, відносно інших – питання вирішується.

Тривають слідчо-розшукові дії щодо решти учасників злочинного угрупування та процесуальні заходи правоохоронців.

Відділ комунікації поліції Житомирської області