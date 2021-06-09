Злочинне угруповання примушували сплатити «борги» через створені колл-центри

Зловмисники «тероризували» громадян. При цьому інколи представлялися працівниками правоохоронних органів. Контакти та персональні дані отримували з клієнтських баз компаній, що надають послуги швидкого кредитування.

Організатором протиправної діяльності виявився киянин, який координував та контролював діяльність угруповання. Серед двох його спільників ще двоє жителів столиці – вони працювали з клієнтськими базами та залучали інших осіб для телефонного «тероризування» громадян.

Для цього фігуранти створили свого роду колл-центр. Контакти та персональні дані громадян отримували з клієнтських баз компаній, що надають послуги швидкого кредитування. Одна з таких фірм навіть орендувала «колекторам» офіси, що знаходились у Києві та Запоріжжі.

Фігуранти телефоном вимагали громадян терміново сплатити борги, погрожуючи розправою їм та їхнім родичам. При цьому часто завищували відсотки кредитів, що суперечило умовам укладених договорів. Деякі з потерпілих, як виявилося, взагалі не мали жодних боргових зобов’язань.

Викрили злочинне угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві. Спільно зі слідчими столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури у квітні цього року вони провели обшуки, за результатами яких вилучили 4 сервери, 89 системних блоків, 52 мобільних телефони, 37 пакетів від різних сім-карт та документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

8 червня організатору та двом його спільникам повідомили про підозри. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування наразі триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України