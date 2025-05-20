Злочинці масово викрадають власників криптовалютних компаній
Зі зростанням вартості біткоїна інвесторів та керівників компаній почали переслідувати злочинці
Останнім часом у всьому світі відбулася серія викрадень та нападів на власників криптовалютних компаній з метою отримання викупу у криптовалюті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal. Останній інцидент, який описує видання, стався у Парижі минулого тижня. Там невідомі намагалися викрасти дочку глави криптовалютної біржі Paymium та її дворічної дитини. Врятувати їх змогли чоловік жінки та сусіди. Чоловіка постраждалої було поранено.
Балана поліція спромоглася знайти, коли компанія вже виплатила частину викупу. Другого заручника виявили пізніше в іншому місці після ще однієї виплати. Загалом Ledger перерахувала злочинцям €3 млн, але змогла повернути назад майже всю суму, оскільки криптовалюту можна було заморозити.
Ще один співзасновник Ledger Ерік Ларшевек засудив ситуацію із викраденнями у Франції, назвавши її «мексиканізацією» країни. «Скільки підприємців, скільки талановитих людей всерйоз розглядають можливість залишити країну, яка більше не захищає своїх громадян?» – зауважив він.
У пошуку жертв зловмисникам допомагає те, що часто дані власників криптовалюту через хакерські атаки стали потрапляти у відкритий доступ, зазначає видання. Щоб убезпечити себе, представники «криптоеліти» намагаються видалити дані, що втекли до мережі, в першу чергу адреси, приховують профілі в соцмережах і намагаються убезпечити себе іншими способами.Tweet