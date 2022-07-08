Зловмисника, який взяв в оренду 16 автомобілів і незаконно продав, засуджено до 9 років позбавлення волі

За підтримання обвинувачення Київською міською прокуратурою оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами та підроблення документів (ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, організатор схеми (місцевий мешканець, пенсіонер МВС), укладав з потерпілими договори оренди автомобілів та сплачував кошти за перший місяць користування транспортним засобом. Після цього орендований автомобіль відганяли у «відстійник», перебивали номери кузова та агрегатів й здійснювали перепродаж, використовуючи підроблені документи, або розбирали на запчастини.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили 16 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами різних моделей. Потерпілим завдано збитки на суму близько 1, 4 млн гривень.

За результатом тривалого судового розгляду Дарницький районний суд м. Києва визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура