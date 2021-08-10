Зловмисники вимагали та викрадали гроші у наркозалежних під прикриттям громадської спілки

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом грабежу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2020 року очільник відділення однієї з громадських спілок у Московському районі м. Харкова, створив групу, яка нібито займалась безпекою громадян.



Маскуючи свої противоправні дії під охорону громадського порядку та боротьбу із розповсюдженням наркотичних засобів, вказана злочинна група почала систематично викрадати та вимагати гроші у наркозалежних громадян із погрозою передачі їх до правоохоронних органів для притягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Під час чергового викрадення грошових коштів членів вказаної групи затримано в порядку ст.208 КПК України.

Зокрема ввечері 6 серпня 2021 роки учасники групи «патрулювали» Журавлівський гідропарк, де звернули увагу на раніше невідомого їм чоловіка, зовні схожого на особу, яка вживає наркотичні засоби.

Вимагачі підійшли до чоловіка, представились працівниками поліції, пред’явили фейкові посвідчення працівників поліції та жетон, та спитали, чи зберігаються при ньому наркотичні засоби або зброя.

Побачивши медичні шприци та ліки у чоловіка, «охоронці громадського порядку» почали наносити йому тілесні ушкодження та змусили викласти все з карманів одягу. Після цього злочинна група привласнила собі 1200 грн та складний ніж.

Наразі судом вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП у Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури