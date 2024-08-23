Зловмисниця зламувала сторінки в соцмережах і ошукувала громадян під виглядом позики грошей

Тепер 27-річній жінці доведеться відповідати перед Законом за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України викрили місцеву жительку в шахрайських діях.

Як встановили правоохоронці, зловмисниця у месенджері «Telegram» створила фішингове посилання та здійснила його розсилку на ряд запропонованих ботом телефонних номерів.

Перехід отримувачів такого вірусного повідомлення за посиланням та введення запитуваних даних давав зловмисниці можливість отримати доступ до їх облікових записів. Далі ж шахрайка через зламані акаунти писала їхнім знайомим і родичам повідомлення з проханням надати кошти у борг.

Наразі слідчі вже оголосили зловмисниці підозру. Невдовзі вона постане перед судом.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області