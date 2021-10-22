Знешкоджено злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Кіровоградщини

СБУ, в ході спецоперації у Кіровоградській області, нейтралізувала організоване злочинне угруповання. Зловмисники тримали в страху жителів Олександрії і «вибивали» з людей гроші. До потерпілих застосовували насильство і погрожували фізичною розправою.

До складу банди входив контрактник одного з правоохоронних органів України.

Встановлено, що учасники угруповання займалися вимаганням грошей з громадян, у тому числі представників малого бізнесу. Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації і змушували людей «повертати» неіснуючі борги.

Задокументовано декілька фактів вимагання «данини» з місцевого підприємця. У разі відмови – зловмисники погрожували вбивством.

Співробітники СБУ затримали організатора і двох активних учасників групи на передачі грошей від потерпілого.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій зловмисників і обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Управлінням СБУ в Кіровоградській області спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань та за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

СБУ