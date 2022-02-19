Безопасность перевозки топлива: виды и особенности современных бензовозов

Бензовозами называют специальную технику самоходного или буксируемого типа, предназначенную для транспортировки горюче-смазочных материалов на ближние и дальние расстояния. Сегодня они активно используются нефтеперерабатывающими заводами и АЗС, применяются в сферах строительства и сельского хозяйства, а также авиации и прочих областях хозяйствования.

Ключевое отличие любого бензовоза от других автоцистерн состоит в особой технической оснастке, основное место в которой занимают системы контроля параметров перевозимых жидкостей и обеспечения безопасности. При этом стоит отметить, что данные машины способны справляться с перевозкой не только бензина, но и ряда других светлых нефтепродуктов, например солярки или керосина, растворителей и прочих веществ.

Также активно используются так называемые мобильные АЗС. Такие бензовозы оснащаются системами для заправки автомобильной и прочей техники в полевых условиях. Нашли широкое применение в авиации, сельском хозяйстве и военной сфере.

Основные разновидности

В зависимости от способа установки тары технику делят на три вида:

прицепы-цистерны, в которых емкость имеет отдельное шасси для буксировки с помощью тягача;

автоцистерны. В таком случае бак для горючего материала имеет общую с грузовиком ходовую раму;

полуприцепы. Предназначены для применения в составе автопоездов (отличаются повышенной вместительностью).

Стоит отметить, что в экстренных ситуациях бензовозы могут использоваться с целью перевозки мазутных смесей. Но в таком случае их дальнейшая эксплуатация требует проведения специфического обслуживания. Его суть состоит в удалении всех остатков нефтепродукта из цистерны посредством паровых установок и других методов.

Что касается непосредственно емкостей, то их пространство может быть разбито на несколько отдельных герметичных баков. В таком случае техника может применяться для перевозки различных типов светлого горючего. При этом она всегда оснащается системами контроля параметров перевозимых жидкостей и обеспечения безопасности, например клапанами для сброса давления.

Требования к конструкции

К наиболее важным в их списке стоит отнести:

наличие поручней в конструкции площадок, предназначенных для доступа к заливным горловинам;

экранированную электропроводку;

использование коррозионностойких, прочных материалов для изготовления емкостей (алюминий или нержавеющая сталь);

перегородки внутри резервуаров для предотвращения максимального движения вперед и назад жидкости, хранящейся внутри резервуара;

наличие искрогасителей в выхлопной трубе грузовика.

Также бензозаправщики укомплектовываются системами заземления, огнетушителями и ящиками с песком.