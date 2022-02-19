Безопасность перевозки топлива: виды и особенности современных бензовозов
Бензовозами называют специальную технику самоходного или буксируемого типа, предназначенную для транспортировки горюче-смазочных материалов на ближние и дальние расстояния. Сегодня они активно используются нефтеперерабатывающими заводами и АЗС, применяются в сферах строительства и сельского хозяйства, а также авиации и прочих областях хозяйствования.
Ключевое отличие любого бензовоза от других автоцистерн состоит в особой технической оснастке, основное место в которой занимают системы контроля параметров перевозимых жидкостей и обеспечения безопасности. При этом стоит отметить, что данные машины способны справляться с перевозкой не только бензина, но и ряда других светлых нефтепродуктов, например солярки или керосина, растворителей и прочих веществ.
Также активно используются так называемые мобильные АЗС. Такие бензовозы оснащаются системами для заправки автомобильной и прочей техники в полевых условиях. Нашли широкое применение в авиации, сельском хозяйстве и военной сфере.
Основные разновидности
В зависимости от способа установки тары технику делят на три вида:
- прицепы-цистерны, в которых емкость имеет отдельное шасси для буксировки с помощью тягача;
- автоцистерны. В таком случае бак для горючего материала имеет общую с грузовиком ходовую раму;
- полуприцепы. Предназначены для применения в составе автопоездов (отличаются повышенной вместительностью).
Стоит отметить, что в экстренных ситуациях бензовозы могут использоваться с целью перевозки мазутных смесей. Но в таком случае их дальнейшая эксплуатация требует проведения специфического обслуживания. Его суть состоит в удалении всех остатков нефтепродукта из цистерны посредством паровых установок и других методов.
Что касается непосредственно емкостей, то их пространство может быть разбито на несколько отдельных герметичных баков. В таком случае техника может применяться для перевозки различных типов светлого горючего. При этом она всегда оснащается системами контроля параметров перевозимых жидкостей и обеспечения безопасности, например клапанами для сброса давления.
Требования к конструкции
К наиболее важным в их списке стоит отнести:
- наличие поручней в конструкции площадок, предназначенных для доступа к заливным горловинам;
- экранированную электропроводку;
- использование коррозионностойких, прочных материалов для изготовления емкостей (алюминий или нержавеющая сталь);
- перегородки внутри резервуаров для предотвращения максимального движения вперед и назад жидкости, хранящейся внутри резервуара;
- наличие искрогасителей в выхлопной трубе грузовика.
Также бензозаправщики укомплектовываются системами заземления, огнетушителями и ящиками с песком.Tweet